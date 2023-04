Brasil. Jair Bolsonaro vai ter de testemunhar sobre ataques em Brasília

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, vai ser ouvido nos próximos dez dias sobre os ataques em Brasília a 8 de janeiro.

"O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro preste depoimento no âmbito do Inquérito (INQ) 4921, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar a responsabilidade de autores intelectuais e das pessoas que instigaram os atos golpistas de 8 de janeiro", lê-se na nota publicada no site do Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira.

"Com seu retorno ao Brasil no último dia 30/3, foi possível a realização da diligência requerida pela PGR. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes considera a medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados. A representação sobre Bolsonaro foi juntada aos autos do inquérito em razão da conduta praticada por ele em 10 de janeiro, quando teria supostamente incitado a perpetração de crimes contra o Estado de Direito", diz ainda.