Brasil. Professora e seis alunos esfaqueados em dois novos ataques

No espaço de dois dias, ficaram feridos na sequência de ataques de adolescentes em escolas no Brasil seis alunos e uma professora.

O primeiro episódio aconteceu em Manaus, na capital do estado do Amazonas, segunda-feira, quando um aluno, de 12 anos, entrou com uma faca no Colégio Adventista e esfaqueou uma professora e dois estudantes, magoando-se também a si próprio, escreve o Correio Braziliense.

Segundo os pais e outros alunos, o agressor era constantemente alvo de bullying em grupos de Whatsapp.

O agressor foi dominado e posteriormente levado pela Polícia Militar e os feridos foram assistidos no local.

Já esta terça-feira, pelas 8h locais (12h00 em Lisboa), aconteceu um episódio semelhante, com mais um agressor adolescente.

O jovem, de 13 anos, levou para a escola onde estuda, na cidade de Santa Tereza de Goiás, na região norte do estado de Goiás, uma faca, com a qual esfaqueou três colegas. Foi depois imobilizado por funcionários da escola que chamaram a polícia e os feridos transportados para um hospital local, apenas com ferimentos ligeiros, noticía o G1.

De acordo com declarações do pai de uma das alunas feridas, a menina ficou com ferimentos nas costas, no rosto e na mão.

Nos últimos 15 dias foram quatro os episódios de violência ocorridos em estabelecimentos de ensino no Brasil, contudo, os dois anteriores tiveram um resultado mais trágico.

Há 15 dias, um aluno de também 13 anos matou uma professora e feriu outras duas e mais três alunos numa escola do ensino médio em São Paulo.

Na semana passada, um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, e matou com um machado quatro crianças, com idades compreendidas entre os quatro e os sete anos, ferindo outras quatro.

A seguir, dirigiu-se a um quartel da polícia e entregou-se.