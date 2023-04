Helena Carreiras vai ao Brasil esta terça-feira

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, vai estar no Brasil entre terça e quinta-feira, a visitar a Feira Internacional de Defesa e Segurança, as instalações da Embraer e encontrar-se com o homólogo brasileiro.

De acordo com informações enviadas às redações, a ministra vai ao Brasil no âmbito de uma visita à LAAD Defence & Security 2023 - Feira Internacional de Defesa e Segurança, no Rio de Janeiro, "a maior feira de defesa e segurança da América Latina" que reúne fabricantes e fornecedores de tecnologias para as Forças Armadas, polícias e Forças Especiais.

Na terça-feira de manhã a ministra vai participar na cerimónia de abertura da feira e depois vai visitar o stand de Porutgal para um encontro com as 10 empresas portuguesas ali representadas.

Durante a tarde, Helena Carreiras vai participar na palestra "Portugal e Brasil numa ordem internacional em mudança: desafios e oportunidades", na Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro.

Na quarta-feira vai visitar as instalações da Embraer, em São Paulo, e, na quinta-feira, encontra-se com o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.