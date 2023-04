Homem detido pelo crime homicídio na forma tentada em café no Porto

A Polícia Judiciária deteve um homem, em cumprimento de mandado de detenção, pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.

Os crimes ocorreram na tarde de 17 de janeiro deste ano, no interior de um café, na Rua Alcaide Faria, no Porto.

Na altura, “o arguido, já no exterior do estabelecimento, efetuou um disparo arma de fogo, cujo projétil atingiu a vítima no pescoço e num pulmão, sendo que, dada a gravidade dos ferimentos, correu perigo de vida”, explicou a autoridade em comunicado.

As diligências realizadas permitiram localizar o homem, que se tinha colocado em fuga, assim como recuperar a arma do crime.

O detido, com 34 anos, tinha antecedentes criminais pelo crime de tráfico de estupefacientes, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais na autoridade policial da área de residência.