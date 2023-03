Receita de Camarão Frito com Leite de Coco e Piripíri com Salada de Primavera

"Podem ser vistas, sentidas e saboreadas às mesas de Moçambique numerosas influências culturais: «especiarias brasileiras, caris indianos, o melhor da África e da Ásia, mercadores árabes, uma mistura estonteante afro-portuguesa, latino-americana, pan-árabe, asiática. E ao longo de muita da costa de Moçambique, em bons e em maus tempos, o que sempre tiveram foi uma abundância de peixe e marisco incríveis.

A acrescentar ao uso abundante de leite de coco, a adorada malagueta local, o piripíri, que torna a comida unicamente moçambicana".

Este é um excerto que retirei do livro de Anthony Bourdain, VIAGENS PELO MUNDO.

Isto é casa e nada na vida nos poderá saber melhor que as memórias e os sabores que nos fazem e fizeram felizes e que levaremos para o resto da nossa vida.

O camarão em casa era um dos pratos habituais, frito, em caril, grelhado .... íamos ao mercado do peixe ou então a Sara do camarão trazia-os à porta.

Com muitas boas recordações de sabores a minha receita esta semana é o meu camarão frito com leite de coco e uma salada fresca de primavera, faltaram-me as castanhas de caju torradas de Moçambique, as melhores do mundo e sem dúvida a par com a água de coco fresca estão na lista do que mais tenho saudades.

Camarão frito com leite de coco e piripíri com salada de primavera

INGREDIENTES

Camarão 24 unidades

3 dentes de alho

1 colher de sopa de Azeite

100ml leite de coco

Sal qb

Flocos de piripiri qb

1 malagueta sem sementes e picadinha

2 fatias Abacaxi cortada em cubos

Mescla de verdes a gosto (usei mistura de agrião, alface, rúcula, chicória de folhas, coentros)

Cebola roxa laminada

Limão

Mão cheia de coentros

MÉTODO

Descascar os camarões;

Numa taça colocar o azeite, leite de coco, flocos de piripíri, sal e o alho picadinho;

Juntar o camarão à marinada por um período mínimo de 15 minutos;

Entretanto preparar a salada, juntando os verdes, acrescentando o abacaxi em cubos ou como gostar mais, e a cebola, sugiro um banho gelado para cortar a acidez, 10 minutos é suficiente;

Aquecer o azeite numa frigideira e adicionar os camarões;

Deixar fritar por cinco minutos e adicionar a malagueta picadinha;

Refrescar com a marinada e deixar levantar fervura, finalizar com sumo de limão e coentros frescos e servir de imediato, acompanhando com a salada de primavera com abacaxi.