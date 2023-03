Bruxelas. Polícia mata paciente de clínica psiquiátrica

A polícia belga disparou esta terça-feira sobre um paciente de 49 anos que tinha consigo uma arma branca numa clínica psiquiátrica, em Bruxelas.

O homem foi atingido no braço e no abdómen, tendo sido imediatamente levado para o hospital, onde o óbito foi declarado.

O incidente ocorreu depois de as autoridaddes terem sido chamadas para dar resposta a um paciente do instituto psiquiátrico Fond'Roy, em Bruxelas, onde este se encontrava a ser agressivo e os funcionários da clínica não conseguiram controlar as suas intenções.

A procuradoria local deu ainda que, inicialmente, a polícia teve de pedir reforços, devido ao comportamento perigoso e à agitação do indivíduo: "No desenrolar das operações, os agentes da polícia presentes no local tiveram de recorrer às suas armas de serviço".

O comité que supervisiona a polícia belga vai investigar o caso.