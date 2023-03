Lisboa. Granadas encontradas em garagem no centro da cidade

Um conjunto de material de guerra, incluindo granadas de morteiro e munições, foi encontrado numa garagem no centro de Lisboa, esta quinta-feira de manhã.

Terá sido um familiar do proprietário que estava a fazer uma arrumação ao espaço que encontrou as granadas e alertou as autoridades, segundo fonte oficial da PSP, citada pelo Correio da Manhã.

Foram mobilizados para o local vários agentes da PSP para analisar e retirar as granadas de morteiro e munições.