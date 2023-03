Casa da magistrada do caso Negreira que envolve o FC Barcelona foi assaltada

A casa da juíza responsável pelo Caso Negreira, no qual o Ministério Público acusa o Barcelona de corrupção desportiva por pagamentos de cerca de 1,7 milhões de euros ao antigo árbitro e dirigente de arbitragem Enríquez Negreira, foi assaltada no passado fim de semana, poucas horas após o Ministério Público de Barcelona apresentar, na sexta-feira passada, uma denúncia contra o FC Barcelona, avança o jornal espanhol El Confidencial.

Segundo a mesma fonte, o roubo ocorreu quando a magistrada se encontrava dentro da sua casa, localizada num município nos arredores de Barcelona.

Os invasores levaram dinheiro, jóias e vário pertences, mas não há registo de feridos.

Também foi levada documentação e aparelhos eletrónicos nos quais a juíza guardava arquivos relacionados com trabalho ou de natureza privada.

A magistrada identificou-se na esquadra como desembargadora e a polícia classificou o caso como prioritário dada a importância do cargo.

O incidente está a ter grande repercussão em Espanha, uma vez que aconteceu poucas horas depois de o procurador de Barcelona ter denunciado as relações do Barcelona e dos antigos presidentes, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, com o antigo árbitro Enríquez Negreira.