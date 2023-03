Encontrado corpo de homem dentro de tanque em Viana do Castelo

Um homem foi encontrado morto, esta quarta-feira, no interior de um tanque de regadio, numa freguesia de Viana do Castelo.

A vítima, de 83 anos, estaria a podar uma vinha situada junto a um tanque, onde acabaria por ser encontrado sem vida.

O corpo foi retirado do tanque e transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.

A Polícia Judiciária foi acionada para "despiste de qualquer intervenção de terceiros na morte do homem", adiantou fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo à agência Lusa.