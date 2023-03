Meta anuncia despedimento de mais 10 mil funcionários

Os despedimentos agora anunciados juntam-se às 11 000 pessoas que no final do ano passado saíram da empresa detentora do Whatsapp, Instagram e Facebook.

Anunciado na página de Facebook do presidente da companhia, Mark Zuckerberg, a nota dá conta que vão ser despedidos 10 000 funcionários e não irá haver mais contratações, tendo a empresa recuado no plano de preencher 5 000 vagas que tinha aberto. "Globalmente, esperamos reduzir o tamanho da nossa equipa em cerca de 10 mil pessoas ", lê-se na publicação.

Esta decisão surge no momento em que a Meta procura tornar, segundo o seu responsável, a organização mais eficiente, cancelando assim "projetos de menor prioridade" e seguir com os planos de reestruturação.

O ramo das tecnologias tem tido vários problemas como o aumento da concorrência, da inflação e da instabilidade no mercado.