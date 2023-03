Jovem de 20 anos detido por posse ilegal de armas e armas proibidas no Alandroal

O Comando Territorial de Évora deteve, no dia 11 de março, um homem de 20 anos por posse ilegal de armas e armas proibidas, no concelho do Alandroal.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR deram ordem de paragem a um veículo ligeiro de mercadorias, mas o condutor não obedeceu, colocando-se em fuga.

O homem foi intercetado, posteriormente, onde se verificou que não tinha habilitação legal para conduzir. Foi ainda possível, detetar no interior da viatura, diversas munições de calibre 12, não sendo o homem detentor de licença de uso e porte de arma, motivo pelo qual foi detido.

Numa busca domiciliária realizada na sequência da detenção, foram apreendidas três espingardas caçadeiras, dois revólveres, duas armas de fogo fabricadas sem autorização, três facas de borboleta, uma faca de mato, duas facas de modelo “karambit”, uma cartucheira e 70 munições de vários calibres.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Redondo.