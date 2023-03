Abusos sexuais. Patriarcado de Lisboa mantém no ativo cinco padres suspeitos

O Patriarcado de Lisboa revelou, esta sexta-feira, que cinco padres suspeitos de abusos sexuais ainda estão no ativo. Da lista elaborada pela Comissão Independente constavam 24 nomes.

Do total, segundo um comunicado do Patriarcado de Lisboa, “8 são de sacerdotes já falecidos, 2 são sacerdotes doentes e retirados, 3 de sacerdotes sem qualquer nomeação, 5 são de sacerdotes no ativo, 4 são nomes desconhecidos, 1 dos nomes refere-se a um leigo e outro a 1 sacerdote que abandonou o sacerdócio”.

O Patriarcado de Lisboa adiantou que, depois de ter recebido a lista, a “Comissão Diocesana solicitou de imediato, à Comissão Independente, os dados respeitantes à lista nominal, de forma a tornar possível a entrega ao Cardeal-Patriarca das recomendações que lhe permitam fundamentar a proibição do exercício público do ministério dos sacerdotes no ativo e assunção das devidas responsabilidades no apoio e respeito pela dignidade das vítimas”.

“A Comissão Diocesana aguarda com caráter de urgência a resposta da Comissão Independente”, acrescentou.

O Patriarcado fez questão ainda de reiterar a sua “determinação em erradicar o drama dos abusos contra menores e adultos vulneráveis, não só na área da prevenção, mas também no apoio que desejamos prestar a todas as vítimas, que permanecem no centro de todas as prioridades” da Comissão Diocesana.