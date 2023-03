Abusos Sexuais. Diocese de Lisboa pronuncia-se na sexta-feira sobre lista de padres suspeitos

O bispo auxiliar de Lisboa anunciou, esta quinta-feira, que a diocese de Lisboa vai pronunciar-se já amanhã sobre a lista de nomes de padres suspeitos que recebeu da comissão independente.

"É hora da justiça, da verdade e da ação", disse D. Américo Aguiar, em declarações aos jornalistas à margem do almoço-debate "Jovens sonhadores, lutadores e poetas", organizado pelo International Club of Portugal, que decorre no hotel Sheraton, em Lisboa.

"Não podemos correr o risco de as vítimas voltarem a ser vítimas", acrescentou.

Na reunião desta quinta-feira, a comissão diocesana vai discutir as medidas que devem ser aplicadas aos padres suspeitos de abusos sexuais.

“Se a Comissão disser que as pessoas A, B ou C devem ser afastadas do exercício público do Ministério, elas serão”, sublinhou.

O bispo foi ainda questionado sobre as declarações de D. Manuel Clemente, que disse que não deveria ser a Igreja a pagar as indemnizações às vítimas.

"Se a pessoa condenada não tiver condições para cumprir a indemnização a que foi condenado, que a Igreja o deve suprir", afirmou.

Disse ainda que se existir alguma situação em que tenha ficado “claro, evidente, sem dúvidas para ninguém” que houve “encobrimento, colaboração ou assobiar para o lado” da parte da Igreja, deve a instituição ser também responsabilizada pela indemnização à vítima.