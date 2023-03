NASA deteta asteroide que poderá atingir a Terra em 2046

Foi descoberto um asteroide – de cerca de 50 metros de diâmetro – que apresenta um risco de impacto contra o planeta Terra no dia 14 de fevereiro de 2046.

A NASA informa que a possibilidade de impacto é pequena e, se acontecer, será no dia 14 de fevereiro de 2046. A probabilidade de haver um impacto direto é de 1 para 625, calculou a Agência Espacial Europeia.

“Temos estado a rastrear um novo asteroide chamado 2023 DW que tem uma probabilidade muito pequena de impactar a Terra em 2046. Frequentemente, quando se descobrem novos objetos pela primeira vez, são necessárias várias semanas de dados para reduzir as incertezas e prever adequadamente as suas órbitas no futuro", explica a agência espacial, através do Twitter.

Orbit analysts will continue to monitor asteroid 2023 DW and update predictions as more data comes in. Explore this asteroid and others: https://t.co/vXY8HDjycJ (2/2)