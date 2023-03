A história da Casa da Corredoura

Decorre neste momento - inserida no calendário de atividades evocativas dos 20 Anos do Douro Património Mundial e que foi inaugurada no dia 1 de dezembro, no Museu de Lamego –, a exposição Casa da Corredoura. Coleção de fotografia família Perfeito Magalhães e Menezes.

A exposição surge de um álbum fotográfico que integra cerca de uma centena de positivos fotográficos, que remetem para a vida na Casa da Corredoura, centro de um vasto território senhorial, situado na freguesia de Cambres, Lamego, entre o final do século XIX e os primeiros anos do seguinte.

Luís Mascarenhas Gaivão, autor do cartoon da última página do Nascer do SOL, explica que a exposição está dividida em cinco núcleos. O primeiro – ‘A Casa’ –, apresenta as grandes mudanças que ocorreram na transição entre o século XIX e o XX no tecido familiar e na economia da Casa da Corredoura.

Já no segundo núcleo – ‘O Mundo Visto da Casa’ – é possível observar o mundo rural, que se estendia em torno da velha casa senhorial. Deste núcleo fazem parte «incríveis fotografias das festas do Senhor da Aflição».

O terceiro momento da exposição – intitulado ‘Visões Românticas’ –, espelha a educação romântica que os senhores da Corredoura cultivavam, baseada na leitura e na ilustração através de livros, jornais e revistas.

‘Retratos’, o quarto núcleo, é de acordo com o Museu talvez um dos mais importantes deste acervo fotográfico. «Retratos naturalistas que focam não apenas os senhores da casa, mas todos os que com ela se relacionavam e a integravam».

O quinto e último núcleo – ‘A Fotografia em Lamego’ – contextualiza a coleção da Casa da Corredoura no panorama da história da fotografia em Lamego. Vai desde as origens, na primeira metade do século XIX, até à atualidade.

A exposição está a cargo da diretora do Museu, Alexandra Falcão, e do Professor da Universidade do Porto Nuno Resende, que assumiu a curadoria. Serve-lhe de complemento um projeto fotográfico de Luís Mascarenhas Gaivão que mostra a decadência da Casa da Corredoura – também conhecida como Palácio da Corredoura, Casa dos Senhores Perfeitos ou Casa dos Fidalgos da Corredoura – 100 anos depois.