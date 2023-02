Nick Cave deseja ter uma canção cancelada

Através do seu website, Red Hand Files, o cantor Nick Cave voltou a falar sobre a famosa “cultura do cancelamento”, lamentando que haja canções “canceladas”, mas, ao mesmo tempo, admitindo desejar que isso acontecesse consigo.

“Gosto da ideia de algumas canções serem tão controversas que são proibidas”, afirmou o artista.

A resposta veio depois do músico ter sido interrogado por um fã acerca do facto da música “Delilah”, de Tom Jones, ter sido recentemente banida do Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales natal do veterano crooner, devido à temática da composição sobre um marido que mata a mulher depois de vê-la a seduzir outro homem.

“Dado que lançaste um álbum intitulado “Murder Ballads”, estás preocupado com o teu cancelamento futuro? Que pensas deste tipo de censura?”, questionou o fã.

Cave começou por explicar que não é fã da canção em questão, porém, admira o trabalho de Tom Jones. De seguida, admitiu que não fica “muito animado pelo facto de a terem banido”.

Apesar disso, revela o cantor, “gosta da ideia de algumas canções serem tão controversas que são proibidas”. “Enche-me de um orgulho profissional. Só preferia que esse prémio, esse privilégio supremo, fosse entregue a uma canção melhor”, contou.