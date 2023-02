França. Metade dos voos cancelados em Paris-Orly devido a greve não prevista

Uma greve não anunciada dos controladores aéreos, que contestam a proposta do Governo francês para as pensões - alvo de críticas por milhares de pessoas na França - fizeram com que um em cada dois voos com partida ou chegada ao aeroporto de Paris-Orly fosse cancelado, este sábado à tarde.

"Tendo em conta que se observam vários grevistas na organização de navegação aérea de Orly", a Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC) "solicitou às companhias aéreas que reduzissem o seu planeamento de voos em 50% a partir das 13h00" (12h00 em Lisboa), informou a administração em comunicado, citado pela imprensa internacional.

Os cancelamentos, dizem fontes aeroportuárias citadas pela agência France-Presse, representaram "25 chegadas e 22 partidas" de aeronaves em Orly, principalmente em rotas domésticas e com países da zona Schengen.

Recorde-se que, nas últimas semanas, milhares de franceses têm protestado nas ruas contra a reforma do sistema de pensões proposta pelo Presidente Emmanuel Macron.