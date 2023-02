Sismo. Pássaros podem ter 'previsto' catástrofe | VÍDEO

Momentos antes do sismo que abalou a Turquia e a Síria, que segundo os últimos balanços já fez mais de 17 mil mortos, dezenas de pássaros começaram a voar erraticamente..

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apresenta uma possível explicação para o fenómeno, argumentando que as aves poderão ter pressentido o abalo.

“Poucos humanos detetam as ondas P, que se propagam mais rápido a partir do epicentro (...), mas muitos animais, com sentidos mais apurados, são capazes de sentir as ondas P segundos antes do impacto da onda S”, explica o USGS.

As ondas P, também conhecidas como ondas primárias, são as primeiras a serem ‘emitidas’ durante um sismo e conseguem percorrer vários quilómetros por segundo a partir do epicentro, e há seres humanos que as conseguem sentir. Ainda assim, essa capacidade é superior nos animais. Depois seguem-se as ondas S – ou ondas secundárias – mais potentes em que todas as pessoas sentem.

Assim sendo, é possível que algumas espécies de animais, como os pássaros, que se vêem no vídeo - viral nas redes sociais -, possam mesmo ter ‘previsto’ o sismo.