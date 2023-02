Pescador encontra lagosta azul na Irlanda

Uma lagosta azul, rara, foi recentemente encontrada por um pescador num lago no norte da Irlanda.

O raro crustáceo foi capturado num pote que estava nas águas do lago do farol Blackhead Lighthouse, disse Stuart Brown à Press Association.

“A lagosta está algures no lago, a nadar tão feliz tanto quanto puder ser. Espero que se alguém a apanhar, a devolva também”, disse o pescador.

A fisherman has described landing a rare blue lobster in Belfast Lough as the catch of a lifetime pic.twitter.com/eiy8GrgPix