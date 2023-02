Barcelos. Homem fica gravemente ferido depois de embater com carro contra uma árvore

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou esta segunda-feira gravemente ferido depois de se ter despistado no veículo ligeiro de mercadorias em que seguia e de ter chocado contra uma árvore em Barqueiros, uma freguesia em Barcelos.

O acidente ocorreu pouco depois das 10h30, na estrada nacional 205, que liga Barcelos à Póvoa de Varzim.

As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar, uma vez que o homem perdeu o controlo do veículo e embateu numa árvore, escreve o Jornal de Notícias.

A vítima teve de ser desencarcerada pelos bombeiros de Barcelinhos, que estiveram no local com duas viaturas e sete operacionais, tendo sido posteriormente transportada para o hospital de Barcelos com ferimentos graves.

Também no local esteve a GNR e a SIV de Vila do Conde.