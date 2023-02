TAP. PS vai presidir à comissão de inquérito mas defende que devia ser o Chega

O PS vai assumir a presidência da comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, embora defenda que deveria ser o Chega a fazê-lo.

Na última conferência de líderes, tinha sido explicado que havia um empate entre Chega e PS e a decisão ficou para a reunião desta quarta-feira.

"O desempate tem sido resolvido até agora pelos serviços da Assembleia da República dando prioridade ao grupo parlamentar com mais presidências, mais deputados. O grupo parlamentar do PS tem um entendimento diferente, considerando que se o Regimento é omisso se deveria aplicar a legislação eleitoral e dar prioridade aos que têm menos eleitos", afirmou o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, no final da conferência de líderes.

"O procedimento era claro e a presidência seria do Chega", acrescentou.

No entanto, continuou Brilhante Dias, os restantes partidos defenderam que, na atual sessão legislativa, se deveria manter o procedimento seguido até agora, sublinhando-se na revisão em curso a situação, passando a haver novas regras a partir de setembro na nova sessão.

"Não queremos tornar uma questão procedimental em questão política, por isso, essa presidência será do PS", assumiu Brilhante Dias, que, contudo, não adiantou quem assumirá o lugar.