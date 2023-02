Criança morre após montar touro pela primeira vez

Um jovem, de 14 anos, morreu no fim de semana, nos Estados Unidos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante a sua estreia no ‘rodeo” - atividade na qual as pessoas montam touros durante alguns segundos.

"A noite passada [sábado] foi a mais longa da minha vida", disse Shannon Bowman, a mãe da criança, através do Facebook. "Nunca o tinha visto tão feliz como vi na noite anterior à sua partida.”

"Tu conseguiste. Conseguiste. Vais fazer tanta falta, meu pequeno cowboy", disse ainda. A imprensa local relata que o jovem foi pisado pelo animal após ter caído para o chão.

Para pagar as despesas do funeral, a irmã do jovem criou uma página para que as pessoas possam ajudar. "O Denim aventurou-se no fundo de montar touros e apaixonou-se. As botas, os chapéus de cowboy, e aqueles grandes cintos - ele adorava. O seu entusiasmo era palpável", disse.