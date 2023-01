Gana. Oito crianças morrem afogadas após barco virar

Um barco no lago Volta, no Gana, voltou-se e oito crianças morreram afogadas.

Cinco rapazes e três raparigas, com idades compreendidas entre os cinco e os 12 anos, morreram no incidente, de acordo com Ibrahim Wudonyim, diretor do distrito ganês de East Sene (onde ocorreu o naufrágio) da Organização Nacional para a Gestão de Desastres (NADMO).

Os alunos viajavam da cidade de Atikagome com destino a Wayokope, onde fica a escola, para onde iam.

Apesar das mortes, outras doze crianças conseguiram nadar até a margem do lago e estão seguras.