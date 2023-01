Seixal. Detido por ameaçar companheira com "faca de consideráveis dimensões"

Um homem de 28 anos foi detido na passada sexta-feira, dia 20, no Seixal pela suspeita da prática de um crime de violência doméstica e outro de detenção de arma proibida.

De acordo com um comunicado esta segunda-feira divulgado pela Polícia de Segurança pública (PSP), a atuação policial ocorreu depois de uma chamada para o 112, em que uma testemunha informava que uma senhora tinha sido "vítima de agressões por parte do seu companheiro, estando a ameaçar a sua integridade física, exibindo uma faca de consideráveis dimensões".

No local, os Polícias do Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima da Divisão Policial do Seixal imobilizaram o suspeito e após uma revista, "encontraram na sua posse a faca utilizada para as ameaças, procedendo deste modo à sua detenção".

O detido está atualmente em prisão preventiva