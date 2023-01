Um homem fica ferido ao ser atropelado em Vila Nova de Gaia

Um homem com cerca de 50 ficou esta sexta-feira ferido depois de ter sido atropelado na rua da Bélgica, em Vila nova de Gaia.

O alerta foi dado pelas 13h30, tendo estado no loca, de acordo com o Correio da Manhã, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, com duas ambulâncias e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Depois de ter sido estabelizada, a vítima foi transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila nova de Gaia.

As causas do atropelamento são, até agora, desconhecidas e as autoridades estão a investigar.