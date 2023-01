Queda de aeronave no Texas faz quatro mortos e um ferido

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida depois de uma avioneta ter caído no condado de Lavaca, no Texas, na manhã de terça-feira, informou o Departamento de Segurança Pública do estado.

O sobrevivente ferido, segundo a abc news foi transportado para um hospital na pequena cidade de Victoria.

A mesma estação diz ainda que quando a avioneta caiu, por volta das 11h, havia muito nevoeiro e despenhou-se perto de estradas do condado a menos de um quilómetro do Aeroporto Municipal de Yoakum.

Os cinco passageiros da aeronave eram todos membros da mesma igreja na área de Memphis.

O National Transportation Safety Board divulgou um comunicado na tarde de terça-feira, onde diz que está a "investigar o acidente de 17 de janeiro de uma aeronave Piper PA-46-350P perto de Yoakum, Texas".

A Administração Federal de Aviação também investigará o acidente.