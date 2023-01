Português resgatado de navio de carga após acidente

Um jovem português de 22 anos foi, na noite de sexta-feira, resgatado do navio de carga "Insular", depois de ter um sofrido um acidente a bordo que o deixou com um ferido grave num dedo.

No momento do pedido de socorro, a embarcação encontrava-se a sete milhas naúticas, o equivalente a cerca de 13 quilómetros, da barra do Porto de Lisboa.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa afirma que o alerta foi dado pelas 22h, tendo sido mobilizada uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Cascais.

Além disso, por volta das 23h00, o navio foi divergido para a Baía de Cascais, onde o tripulante foi assistido por elementos do INEM que o transportaram para uma unidade hospitalar.

Esta foi uma ação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR).