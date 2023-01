Ministro da Saúde admite que novas regras podem levar ao encerramento de maternidades privadas

Manuel Pizarro, ministro da Saúde, disse esta quarta-feira que as regras que o Governo está a preparar sobre o funcionamento das maternidades pode obrigar ao encerramento de algumas unidades privadas, mas que o processo será feito através de um diálogo com todos.

"Tudo ficará fechado durante o primeiro trimestre deste ano, porque este é um processo que é feito em diálogo com todos, inclusive em diálogo com os promotores privados (...). Não há nenhuma hostilidade em relação ao setor privado da saúde", referiu o ministro, realçando que o objetivo é aplicar regras uniformes no que se refere à qualidade e segurança.

"As regras de qualidade e segurança aplicam-se independente de o proprietário ser o Estado ou um privado", considerou ainda, explicando que "o que se trata é de aplicar as mesmas regras de qualidade e segurança a todas as maternidades, independentemente de serem públicas ou do setor privado".