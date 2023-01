Seleção Nacional. Roberto Martínez mais perto de suceder a Fernando Santos

Roberto Martínez, ex-selecionador da Bélgica, já tem acordo verbal com a Federação Portuguesa de Futebol para suceder a Fernando Santos no comando da equipa das Quinas, avança o 'The Athletic'.

Segundo o mesmo desportivo, o espanhol, de 49 anos, estará mais perto de ser o novo selecionador nacional, depois de ter recebido várias propostas de clubes e seleções desde que deixou a Bélgica, que ficou pela fase de grupos no Mundial do Qatar.

Roberto Martínez chegou à seleção belga em 2016 e, apesar de nunca ter vencido uma grande competição, liderou a chamada geração de ouro do futebol belga, tendo conseguido, em 2018, conseguido o terceiro lugar no Mundial.