Corinthians confirma que tentou contratar Cristiano Ronaldo pelo mesmo salário do Manchester United

O presidente do clube brasileiro Corinthians confirmou ter feito uma proposta a Cristiano Ronaldo, com um salário igual ao do jogador no Manchester United.

"Fizemos uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester [United]: dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio da Arábia era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso", disse Duilio Monteiro Alves, em declarações a um programa televisivo.

"Vocês viram a entrevista do Cristiano Ronaldo... Muita gente já sabe. Ele não falou do Brasil? Foi a proposta do Corinthians. Fizemos uma proposta. Já há muito tempo que vínhamos a tentar uma conversa, desde que começou essa confusão no Manchester United", sublinhou o presidente do clube brasileiro.

"Lógico que é muito difícil, mas é o Corinthians e porque não tentar? Conversámos alguma vez com o Jorge Mendes e agora no fim através de outra pessoa enviámos uma proposta antes de ele acertar. Tínhamos muitas empresas, os nossos patrocinadores... Um jogador desse tamanho paga-se. Se presido a um clube do tamanho do Corinthians, tenho de procurar o que há de melhor do mundo, logicamente dentro das nossas condições e sem gerar expectativa na 'torcida'", contou ainda.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo que acabou por assinar com o Al Nassr, admitiu, na apresentação do clube saudita, que recebeu propostas de vários países e que um deles tinha sido o Brasil.