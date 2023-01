Médico salva (duas vezes) vida a homem que sofreu duplo enfarte a bordo de avião

Um homem que sofreu um ataque cardíaco a bordo de um avião com destino à Índia foi salvo por um médico que seguia na mesma viagem.

De acordo com o The Independent, Vishwaraj Vemala estava no voo, com duração de 10 horas, quando um homem, de 43 anos, sofreu um enfarte no corredor.

A vítima, que não apresentava um histórico prévio de doença cardíaca, encontrava-se sem pulso e não respirava. Com a ajuda do profissional de saúde, a vítima voltou a estar consciente, ainda que apenas por umas horas, antes de sofrer novo episódio.

"Felizmente, [os assistentes de bordo] tinham um kit de emergência, que, para minha total surpresa, incluía medicação para fins de ressuscitação", explicou o médico, segundo o mesmo jornal. "Para além do oxigénio e de um desfibrilhador externo automático, não havia outro equipamento a bordo para monitorizar o seu comportamento".

O susto, ainda assim, não ficou por aqui: o mesmo passageiro entrou novamente em paragem cardíaca.

"No total, esteve sem pulso ou tensão arterial decente durante quase duas horas do voo, ao lado da tripulação de cabine, tentámos mantê-lo vivo durante cinco horas no total. Foi extremamente assustador para todos nós, especialmente para os outros passageiros, e foi bastante emocional", explicou Vishwaraj Vemala.

O avião aterrou por emergência no aeroporto de Mumbai, na Índia, onde já esperavam equipas de emergência para prestar auxílio à vítima.