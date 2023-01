Lisboa, PSP detém 30 pessoas nas últimas 24 horas

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, no âmbito da sua atividade operacional, entre as 00H e as 24H00 de 31 de dezembro de 2022, realizou várias operações policiais, das quais resultaram 30 detenções.

Dos trinta detidos, nove estavam a conduzir sem habilitação legal para o fazer e cinco estavam sob o efeito de álcool. As autoridades detiveram também oito pessoas por tráfico de droga.

Foram ainda apreendidas 280 doses de Canábis, 18 doses de Cocaína, cinco armas de fogo e quatro armas brancas.