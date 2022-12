Tripulantes da easyJet agredidos por passageira alcoolizada

Dois tripulantes de um avião da easyJet foram agredidos por uma mulher, durante a aterragem no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

De acordo com o The Sun, o incidente ocorreu no passado dia 20 de dezembro, num voo que saiu de Londres, no Reino Unido.

A passageira terá consumido bebidas alcoólicas durante o voo e esmurrou, mordeu e arranhou dois comissários de bordo - um homem e uma mulher - deixando-lhes várias marcas de agressões, entre os quais um dente partido.

Quando as portas do avião se abriram, os seguranças do aeroporto retiveram a mulher que, posteriormente, foi entregue à Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo depois sido detida por esta força de segurança.

Segundo as autoridades portuguesas, a mulher estava "visivelemente alterada" e foi encaminhada para o Hospital de Faro, de onde teve alta no dia 21.

O relatório da ocorrência já foi enviado para o Ministério Público e o caso está a ser investigado.

A easyJet lamentou o sucedido e garantiu que a situação não iria passar incólume.

"Não toleramos comportamentos ameaçadores ou violentos com a nossa tripulação ou passageiros. Estamos a apoiar os tripulantes que foram sujeitos a esse comportamento inaceitável e vamos agir em conformidade", lê-se no comunicado da companhia aérea, citado pelo jornal britânico.