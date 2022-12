Tribunal de Sintra absolve Catarina Belo no caso Mota Jr

O Tribunal de Sintra absolveu esta terça-feira Catarina Sanches Belo, do homicídio do rapper Mota Jr, uma vez que não ficou provado o seu envolvimento, noticia a agência Lusa.

Na leitura do acórdão, a juíza presidente do coletivo salientou as dúvidas do tribunal sobre os factos imputados a Catarina Belo, alegadamente usada como ‘isco’ para atrair o David Mota, conhecido no meio musical por Mota Jr e absolveu-a do crime de homicídio.

O tribunal disse ter dúvidas de que Catarina soubesse do plano para matar Mota Jr, levado a cabo por três homens já condenados pelo crime: João Pedro Luizo, Edi Barreiros e Fábio Martins.

Ainda que entenda que “a postura da arguida de não chamar as autoridades é censurável”, sabendo que havia pelo menos um crime de roubo a decorrer, a juíza presidente referiu que “as circunstâncias por si só não são suficientes para demonstrar o envolvimento da arguida” na morte de David Mota.

Por estes motivos, Catarina Belo foi absolvida e o tribunal rejeitou ainda o pedido de indemnização cível da mãe de David Mota, Filomena Mota, presente na sessão e a quem a juíza dirigiu algumas palavras de solidariedade no final da leitura do acórdão.