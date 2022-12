25 dos 66 portugueses retidos no Peru já saíram do país

O Ministério dos Negócios Estrangeiros comunicou, esta segunda-feira de manhã, que mais 14 portugueses deixaram o Peru, num total de 25.

“Encontravam-se retidos no Peru 66 cidadãos nacionais, sendo que, neste momento, 25 já deixaram o país", lê-se na nota enviada à Lusa.

As autoridades portuguesas têm estado a acompanhar a situação dos portugueses no Peru, que ficaram retidos depois dos protestos por causa da destituição do presidente Pedro Castillo no dia 7 de dezembro, terem subido de tom, impossibilitando as deslocações no país.

A vice-presidente, Dina Boluarte, formou um Governo, mas os peruanos também responderam com protestos e manifestações que já fizeram 23 mortos e levaram ao encerramento de aeroportos.