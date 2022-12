PJ detém cinco pessoas por suspeitas de homicídio em Faro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro homens e uma mulher suspeitos da prática de um crime de homicídio qualificado com uma arma de fogo, a 2 de dezembro deste ano, no concelho de Faro.

Em comunicado, a autoridade informa que "o crime verificou-se na noite de 2 de dezembro de 2022, em local ermo da serra algarvia, para o qual a vítima terá sido conduzida, sob coação, pelos suspeitos".

Na operação denominada "Palangre", a Diretoria do SUL da PJ deteve cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 35 e os 48 anos, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, por "fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado", ocorrido no concelho de Faro.

Com resultado do trabalho de investigação desenvolvido, que contou com a colaboração dos comandos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro, realizaram-se na madrugada desta sexta-feira cinco buscas domiciliárias, tendo "sido apreendidas seis armas de fogo, relevantes elementos indiciários e concretizadas as referidas detenções".

Na sequência da investigação, as autoridades apuraram que a vítima, um homem de 35 anos, foi "atingido mortalmente pelos suspeitos, indivíduos com antecedentes da prática de criminalidade especialmente violenta" e que o crime "terá sido motivado por disputas havidas no que respeita ao tráfico e consumo de estupefacientes, tendo sido consumado com recurso a arma de fogo".

A vítima encontrava-se sujeita à medida de coação de obrigação de permanência na habitação sob vigilância eletrónica, tendo-se ausentado desta durante cerca de duas semanas antes de ser assassinada. Durante esse período de tempo, o homem esteve a ser procurado pela polícia.

Os detidos vão agora ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.