Grant Wahl . Revelada causa da morte do jornalista americano durante jogo no Qatar

A mulher de Grant Wahl revelou a causa da morte do jornalista norte-americano, que morreu no Qatar durante o jogo entre a Argentina e os Países Baixos.

Celine Gounder adiantou, através de um comunicado citado pela Reuters, que "Grant morreu da rotura de um aneurisma da aorta ascendente, não detetado e de crescimento lento, com hemopericárdio".

"Antes de tudo, em meu nome e em nome da nossa família, quero expressar a mais profunda gratidão pelo apoio, amor e simpatia recebidos a partir de todo o mundo", acrescentou.

Na altura da notícia da morte, o agente de Wahl, Tim Scanlan, revelou que o jornalista parecia ter sofrido de "um tipo de dor aguda durante o tempo extra do jogo dos quartos de final".

Pouco depois, o irmão de Wahl publicou um vídeo no Instagram, no qual dizia acreditar que o jornalista tinha sido assassinado.

Absolutely bone chilling stuff

Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today

His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl

— JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022