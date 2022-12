Cristiano Ronaldo treina nas instalações do Real Madrid

Cristiano Ronaldo voou para Madrid depois da eliminação no Mundial do Qatar e está a treinar nas instalações de Valdebebas, do Real Madrid, acompanhado do filho mais velho, avança a imprensa espanhola.

A seleção portuguesa foi eliminada nos quartos-de-final pela seleção de Marrocos.

CR7 chegou a acordo de rescisão com o Manchester United quando já estava a decorrer o campeonato do mundo e é agora um jogador livre.

Espera-se que a estrela do futebol mundial encontre clube já no mercado de inverno, em Janeiro.