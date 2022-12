Polícia Judiciária apreende centenas de ficheiros de pornografia infantil no Algarve

Um homem de 34 anos foi detido pelo crime de pornografia infantil, no Algarve, comunicou, esta quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

"No âmbito de investigação decorrente de comunicação proveniente de uma organização internacional, procedeu-se, no dia de ontem, à realização de uma busca domiciliária na zona de Tavira, que culminou com a detenção do suspeito", diz um comunicado da PJ, enviado às redações.

Segundo a PJ foram identificados centenas de vídeos/imagens contendo pornografia de menores", resultado de uma procura nos equipamentos do suspeito.

Entre os materiais apreendidos estão "vários aparelhos, nomeadamente um computador, telemóveis e diversas pen drives".

O homem de 34 anos vai ser sujeito a interrogatório esta quarta-feira, onde conhecerá as medidas de coação.