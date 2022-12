Zambujeira do Mar. Sete ciclistas atropelados em Estrada Nacional

Acidente ocorreu na Estrada Nacional 393-1, perto do local onde se realiza o festival do Sudoeste.

Um carro que circulava na Estrada Nacional 393-1, perto da Zambujeira do Mar, atropelou, este sábado, sete ciclistas que ficaram feridos, um dos quais com gravidade.

O condutor de um carro de apoio aos ciclistas também sofreu ferimentos, segundo o Jornal de Notícias.

Os feridos foram estabilizados no local e transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Odemira, do INEM e da GNR.