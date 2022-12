Samuel Eto'o apanhado em vídeo a dar pontapé a youtuber depois do jogo no Mundial

O ex-jogador de futebol Samuel Eto’o, atual presidente da Federação dos Camarões, agrediu um homem, à saída do estádio depois do jogo entre o Brasil e a Coreia do Sul.

Samuel Eto’o, que também é embaixador deste campeonato do mundo de futebol, estava a sair do estádio quando foi rodeado por vários adeptos que queriam tirar uma fotografia.

Foi então que apareceu Saduni SM, um youtuber argelino, que estava a filmar o ex-jogador, tendo havido um confronto entre os dois, segundo as imagens divulgadas pelo jornal La Opinión.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Samuel Eto’o terá perdido o controlo e começou a perseguiu o youtuber e agredi-lo, tendo, alegadamente, feito com que este caísse ao chão.

Saduni, segundo um vídeo publicado pelo próprio, já apresentou queixa contra o ex-jogador, explicando que se aproximou de Eto’o para o questionar a propósito de Bakary Gassama, o árbitro da segunda mão dos playoff entre Argélia e Camarões, jogo que ditou o afastamento dos argelinos.

O argelino acusa ainda o ex-jogdor de lhe ter provocado danos materiais na câmara, que terá ficado inutilizável.

Segundo a imprensa internacional, não havia polícia no sítio onde ocorreram as agressões e Samuel Eto’o abandonou o local de imediato.