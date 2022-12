Habitação. Quais as tipologias de casas mais procuradas?

Apesar de em Lisboa a maioria da procura por habitação se focar nos apartamentos, no resto do país esta não é a tendência. Esta é uma das principais conclusões do Market Report Portugal da Engel & Völkers. Na região do Algarve, a procura recai sobretudo em casas para segunda habitação, nomeadamente de investidores estrangeiros. Predomina a procura por habitações térreas, com cerca de três assoalhadas com terraços e piscinas.

Em Albufeira, a procura concentra-se sobretudo em moradias V4 com piscina, jardim e vista para o mar. São também procurados apartamentos T2, com dimensões entre os 90 e os 140 metros quadrados com terraços. Já em Faro, a procura recai sobre as habitações de três assoalhadas. Em Portimão procuram-se moradias de quatro e cinco assoalhadas. Mas também há procura por apartamentos de duas, três e quatro assoalhadas. Em Vilamoura o destaque vai para as moradias mas também por apartamentos com terraços.

O Porto distingue-se por ter uma elevada procura de propriedades tipo moradias, inclusivamente no centro histórico. Já em Lisboa predomina a procura por pequenos apartamentos com áreas relativamente pequenas, compreendidas entre os 39 e os 150 metros quadrados.