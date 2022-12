Mundial: Uruguai venceu o Gana mas ambas estão eliminadas

O Gana e o Uruguai encontraram-se no jogo da última jornada do grupo H, que acabou com uma vitória uruguaia.

O Uruguai abriu o marcador ao minuto 26’ com golo de Arrascaeta que seis minutos depois voltou a balançar as redes, minuto 32’. O jogador do Flamengo bisou e a eficácia dos sul-americanos impediu o Gana de chegar ao golo.

Na segunda parte o placard manteve-se inalterado e o Uruguai apesar da vitória e com os mesmos 4 pontos que a Coreia do Sul, não passa aos oitavos de final porque a Coreia tem mais quatro golos marcados do que a seleção sul-americana.

No grupo H Portugal passa aos oitavos de final em primeiro lugar com 6 pontos e a Coreia do Sul passa em segundo lugar com 4 pontos.