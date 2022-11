Termina hoje campanha do Banco Alimentar

Termina hoje a 2ª campanha anual do Banco Alimentar contra a fome em supermercados de todo o país.

O Banco Alimentar ajuda mais de 400 mil pessoas diariamente e acredita que o número deverá subir devido ao aumento da inflação e do custo do custo de vida, assim como a perda do poder de compra.

A campanha conta com mais de 40 mil voluntários em todo o país.

A recolha de alimentos presencial termina hoje, mas quem quiser contribuir pode fazê-lo até ao dia 4 de dezembro online ou através de vales alimentares nos supermercados.

Durante o primeiro dia de campanha foram recolhidas mais de mil toneladas de alimentos.