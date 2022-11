Pepe titular contra o Uruguai

Pepe vai ser titular, na segunda-feira, no jogo com o Uruguai, confirmou Fernando Santos na conferência de imprensa desta manhã, onde também falou da lesão de Danilo, que ficará fora dos dois jogos da fase de grupos.

"Pepe vai jogar amanhã, não haverá problemas. Sobre o Danilo, foi um lance que ninguém percebeu, quando estávamos a trabalhar bolas paradas defensivas. Na primeira imagem, não pareceu nada preocupante, apesar de ter tido dificuldades de respiração. Foi ao hospital ver o que se passava, mas não sou médico, temos de esperar”, explicou o selecionador

Com a lesão de Danilo Pereira, Pepe regressa assim à da defesa da Seleção Nacional, depois de ter ficado no banco frente ao Gana.

Lembre-se que na posição de defesa central, Portugal tem disponível Pepe, Rúben Dias e o jovem do Benfica, António Silva, mas já é certa a presença do luso-brasileiro no onze da equipa das quinas