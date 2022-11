Morreu Fernando Gomes, histórico goleador do Porto

Morreu, este sábado, Fernando Gomes, o ‘bibota’. O antigo futebolista lutou, nos últimos anos, contra graves problemas de saúde, tendo sido diagnosticado com um cancro no pâncreas, em 2019. Tinha 66 anos.

O histórico craque dos ‘dragões’ foi hospitalizado em outubro, depois de ter sofrido um enfarte.

Fernando Gomes fez quase toda a sua carreira com a camisola azul e branca – com exceção de quatro temporadas – duas nos espanhóis do Sp. Gijón e as outras duas no Sporting. Estreou-se pela equipa principal dos dragões em 1974/75. E por lá ficou até 1980.

Não foi preciso muito tempo para ter voltado às origens azuis, tendo regressado dois anos depois após uma passagem pelo futebol espanhol. Já no final de 1989, saiu para o Sporting, onde terminou a carreira em 1991.

O ex-futebolista foi um dos maiores goleadores da sua geração, tendo sido ‘Bota de Ouro’ dos campeonatos europeus em 1982/83 e em 1984/85.