Qatar. Adepto do País de Gales morre no Mundial

Kevin Davies, um adepto do País de Gales, morreu na sexta-feira enquanto acompanhava a equipa no Mundial do Qatar, confirmou a Fderação Galesa de futebol. O homem encontrava-se no Golfo Pérsico, com o seu filho, para assistir aos jogos da sua seleção.

"Infelizmente perdemos um dos nossos dragões vermelhos, ontem [sexta-feira], no Qatar. As nossas sinceras condolências vão para o seu filho, aqui em Doha, e para a sua família no País de Gales. Que ele descanse em paz”, escreveu no Twitter o grupo de adeptos galeses Fan Embassy Wales.

Também a Associação de Futebol do País de Gales emitiu, entretanto, uma declaração: "As nossas mais sinceras condolências de todos os membros da Associação de Futebol do País de Gales. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos de Kevin neste momento tão triste. A FAW está em contacto com a família de Kevin para ajudar da forma que pudermos".