Oeiras. Agente da PSP salva recém-nascida que estava engasgada

Um recém-nascida, com apenas 15 dias de vida, foi salva por um chefe da polícia, pelas 00h35 desta quarta-feira, quando estava engasgada com leite materno, no interior da Esquadra de Oeiras.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), a bebé não estava conseguir respirar e tinha o rosto e os lábios roxos.

"Perante vozes altas de algum desespero de pessoas na zona de entrada da esquadra, um polícia de serviço perguntou o que se passava, ao que familiares responderam que a bebé estava a sufocar", lê-se na mesma nota.

O agente terá depois solicitado a ajuda do chefe, que se encontrava no interior da esquadra e tinha conhecimentos adequados para resolver a situação.

"De imediato pegou na bebé e colocou-a na posição adequada, iniciando as manobras recomendadas para este tipo de situação", explica a autoridade.

As manobras surtiram efeito e a menina acabou por regurgitar, desobstruindo assim as vias e recuperando a função respiratória.

No local, estiveram ainda os Bombeiros Voluntários de Oeiras e a médica de emergência e reanimação do Hospital de Cascais, sendo que, à chegada dos meios de socorro, a bebé já se encontrava bem.

No entanto, "foi transportada para o hospital de Cascais, para observação no serviço de pediatria, tendo em conta o tempo que esteve sem respirar".