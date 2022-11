Rússia chega a acordo com o Irão para fabrico de armas

A Rússia chegou a um acordo com o Irão para o fabrico de centenas de armas em solo russo.

A notícia foi avançada pelo Washington Post, que cita informações dos serviços secretos dos EUA e do Ocidente.

Segundo o órgão de comunicação norte-americano, o acordo foi assinado no início deste mês, estando já os dois países a “avançar com a transferência dos componentes necessários para o fabrico das armas”, que deverá começar brevemente.

Este acordo representa um estreitamento de laços entre Teerão e Moscovo, podendo significar mais “poderio e eficiência militares” da Rússia.

Recorde-se de que, na semana passada, Vladimir Putin conversou por telefone com Ebrahim Raissi, o seu homólogo iraniano, numa altura em que Teerão aparece como um importante aliado na guerra com a Ucrânia.

De acordo com o Kremlin, os dois dirigentes terão abordado uma "uma série de questões" relacionadas com as relações bilaterais entre Irão e Rússia, "com destaque para a intensificação da cooperação nos domínios político, económico e comercial". Os políticos terão falado ainda de "transportes e de logística", numa altura em que ambos os países são alvo de sanções impostas pelos países do ocidente.