Portugal apura-se para o Mundial de râguebi

por João Sena

Portugal empatou com os Estados Unidos (16-16) e garantiu a presença no Campeonato do Mundo de râguebi, que se realiza em França no próximo ano.

Como tinha melhor diferença de pontos do que os americanos, bastava à seleção nacional um empate no terceiro e decisivo jogo de apuramento para o Mundial.

Foi precisamente isso que aconteceu, sendo que o pontapé que deu o ‘passaporte’ para o Campeonato do Mundo foi conseguido no último minuto do jogo realizado no Dubai. Os Lobos voltam a fazer história 16 anos depois da primeira presença num Mundial.